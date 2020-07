Intensificado patrulhamento rural em Ribeirão Claro

Segue modelo da “Operação Paz no Campo” efetivada em Santo Antônio da Platina

A Polícia Militar iniciou recentemente reforços no patrulhamento em áreas rurais de Ribeirão Claro. Trabalho conjunto do 2º BPM e da Polícia Ambiental que visa realizar operações com objetivo de inibir delitos no campo e também em áreas de balneário daquela cidade.

O efetivo com Rádio Patrulha, ROTAM, Canil e Agência de Inteligência é empregado estrategicamente nessa região com apoio das equipes da Polícia Ambiental com o patrulhamento aquático.

O Tenente-Coronel Luiz Francisco Serra, comandante do 2º BPM, afirmou que a operação seguirá os moldes da “Operação Paz no Campo”, que trouxe excelentes resultados em Santo Antônio da Platina.

Em Ribeirão Claro, a importância se dá, inclusive com as propriedades que margeiam a represa e o desenvolvimento do projeto Angra Doce, que busca estimular o turismo na região, concluiu o comandante.