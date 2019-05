Intérprete de Libras facilita audiência em Wenceslau Braz

Auxílio ajudou na solução consensual em caso de guarda de menores

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) de Wenceslau Braz, realizou, no final da semana passada, uma audiência de conciliação e mediação com a colaboração de uma intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), já que uma das partes envolvidas na questão era portadora de deficiência auditiva.

Uma das preocupações do CEJUSC foi garantir aos interessados a posição de protagonistas na audiência para que, mediante o diálogo facilitado pelos mediadores e pela intérprete, conseguissem resolver a situação.

O requerente, deficiente auditivo, procurou o centro para regularizar a guarda e as visitas dos filhos menores. Para facilitar a conversa e o alcance de uma solução amigável para os envolvidos na questão, os mediadores do contaram com o auxílio da intérprete de Libras, Leidiane Garcia Bassani (foto acima) , de 36 anos.

Após uma hora de audiência com intenso diálogo e desabafos, um acordo foi celebrado para satisfação das partes e dos profissionais que participaram da conciliação(Fonte: TJ Paraná).