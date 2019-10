Investimento é tema de reunião entre Ibaiti e Sanepar

No sistema de água e esgoto

O prefeito de Ibaiti, Antonely de Cássio Alves de Carvalho esteve, esta semana, em Curitiba para tratar dos investimentos nos sistemas de água e esgoto da cidade.

O prefeito foi recebido por diretores e gerentes da Sanepar que informaram sobre as obras previstas para o município.

Ainda em outubro estão previstas duas licitações.

Uma para ampliação do abastecimento de água com operacionalização de um novo poço, reservatórios e redes de abastecimento. Outra para ampliação do sistema de esgoto com a construção de uma nova estação de tratamento de esgoto, estação elevatória e redes coletoras para atender mais de 2 mil residências.