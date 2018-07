Irmã Franciscana comemora 60 anos de vida religiosa

Maria José Oliveira é da Congregação da Sagrada Família de Maria

Neste sábado, dia 28, às 19h30m será celebrada missa em Ação de Graças aos 60 anos de vida religiosa da irmã Maria José na igreja Matriz, em Santo Antônio da Platina.

Ela, que tem 78 anos e recebeu o nome de batismo de Luzia, visitou o npdiario na manhã desta sexta-feira, dia 27 (fotos).

Decidiu seguir sua vocação aos 12 anos, sendo apoiada pela mãe, Cecília, e o pai, João Paulino de Oliveira.

A comemoração neste sábado reunirá familiares, colegas e amigos que lembrarão que entrou na Congregação das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família de Maria em 1954,tendo o Postulado em 1956, Noviciado em Curitina(1957) e primeira formação religiosa em 1958.

“Sempre gostei muito de ler e de rezar, orava com o Manual do meu pai, que era Congregado Mariano e da minha mãe, que era do Apostolado da Oração;agora só tenho a agradecer a Deus por muitas bênçãos recebidas”, afirmou.

Estudou Letras(Português/Francês) na PUC, na Capital.

Trabalhou em Tomazina (Educandário Nossa Senhora das Dores de 1958 a 1961; Rebouças em 1962 e Curitiba (Seminário Menor São José, de 1963 a 1966); Colégio Nossa Senhora de Fátima (1967 a 1970); Escola Santo Antônio (bairro Orleans, 1983); Colégio Estadual Santa Cândida (1984 a 1996) e Província Menino Jesus (2003 a 2006); Mandaguari: Colégio Sagrada Família (1971 a 1972); Bituruna: Colégio Estadual Santa Bárbara 1971 a 1978; Quedas do Iguaçu: Colégio Padre José de Anchieta 1979 a 1982: Palmeira: Colégio Sagrada Família 1997 a 2002 e Ipiranga: Escola Sagrada Família 2007 a 2015.