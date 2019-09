Irmãos de Wenceslau Braz fazem pacto de sangue e se matam

Jogaram carro em alta velocidade contra caminhão na PR-092

Os irmãos Rafael Teles (fotos), de 20 anos, e Gabriela Sabater (fotos), 15, fizeram um tétrico pacto de sangue e resolveram acabar com as próprias vidas. Por WhatsApp, trocaram mensagens e decidiram simplesmente se suicidar por não estarem satisfeitos com as jovens vidas, embora não tivessem doenças aparentes e nem dificuldades financeiras ou amorosas.

Os dois eram de Wenceslau Braz e residiam nos últimos meses na vizinha Arapoti, onde o rapaz dirigindo seu Chevrolet Kadett de cor verde bateu de forma proposital e frontal com um caminhão no KM 244 da PR-092, perto do posto de combustíveis Hulk.

O sinistro ocorrido na noite de quinta-feira (19) foi efetivamente combinado minutos antes em troca de mensagens: se matar “jogando” o carro em frente de um caminhão.

Morreram na hora.

O corpo de bombeiros de Jaguariaíva retirou os corpos dilacerados de dentro do veículo.

Polícias Rodoviária Estadual, Civil e Militar também estiveram no local.

Setembro é o mês onde se desenvolve campanha mundial em Prevenção ao Suicídio.