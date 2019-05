Irmãos lideram no Pro Tork Gaúcho de Velocross

Irmãos vencem três categorias

Os irmãos Basso conquistaram ótimos resultados na segunda etapa do Pro Tork Gaúcho de Velocross 2019, firmando-se na liderança de três categorias: VXF Importadas, VX2 e VX1. A disputa foi realizada neste fim de semana, dias 25 e 26 de maio, na cidade de Tupanciretã, localizada na região Noroeste do estado.

Primeiro, foi Maiara que venceu a VXF Importadas de ponta a ponta. Depois, os rapazes da família entraram em ação, com Lucas ganhando a VX2, seguido por Mateus. A VX1 contou com duas corridas, já que a da abertura do campeonato foi cancelada devido a chuva. Lucas terminou ambas em segundo, mas somou pontos suficientes para ser o líder na tabela. Já Mateus terminou em quarto e em terceiro.

Assim como o campeonato, eles também são patrocinados pela Pro Tork, empresa que é considerada a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes. Uma parceria que já dura há cinco anos e rendeu dezenas de títulos estaduais e nacionais em diferentes modalidades.

De volta ao município de Gentil, eles retomam o treinamento físico e com motocicleta em casa, pensando na próxima rodada. A competição irá reunir os atletas nos dias 15 e 16 de junho, em Herval Grande. A expectativa da Pro Tork é de mais um belo evento, com os irmãos Basso no alto do pódio.

A Pro Tork é patrocinadora oficial da competição e seus pilotos têm o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.