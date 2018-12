Itaipu reforça importância da prevenção da gravidez não intencional

A abertura do Seminário reuniu cerca de 200 pessoas

O compromisso de desenvolver políticas públicas voltadas para a prevenção da gravidez em jovens foi reforçado pela Itaipu Binacional e o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) na noite dessa terça-feira (11), na abertura do Primeiro Seminário Internacional para a Prevenção e Redução da Gravidez Não Intencional na Adolescência nos Municípios do Oeste do Paraná.

Cerca de 200 pessoas compareceram ao evento, realizado no Mabu Thermas & amp; Resort. A programação prossegue no mesmo local nesta quinta-feira (13), quando ocorrem os debates técnicos entre as instituições.

Além de gestoras e gestores públicos, técnicos, especialistas e integrantes da sociedade civil do Brasil, também compareceram representantes da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru e Uruguai. Entre as autoridades, participou o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Marcos Stamm, Nádia de Moura, secretária da Família e Desenvolvimento Social do Paraná, representando a governadora Cida Borghetti, Jaime Nadal, representante do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil, Musa Denaise de Sousa Morais de Melo, diretora substituta do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas do Ministério da Saúde, entre outras. O Seminário marca o início das ações de uma parceria firmada entre a Itaipu e o UNFPA em junho de 2018, durante a quinta assembleia extraordinária da Associação de Municípios do Oeste Paranaense (Amop). Ela visa levar informações de qualidade e apropriadas para que adolescentes dos 54 municípios da região possam tomar decisões voluntárias, informadas e responsáveis sobre sua saúde, seu futuro e evitar gestações não planejadas.

Nesse sentido, o objetivo do seminário é gerar um intercâmbio e troca de experiências com ações desenvolvidas em outros estados e países, além de pensar a saúde sexual e reprodutiva e os direitos dos e das adolescentes baseados em evidências disponíveis e no conhecimento de boas práticas. “O jovem e a jovem que têm filhos cedo acabam tendo menos oportunidades no mercado de trabalho e na vida”, disse Marcos Stamm.

Esse não é um problema apenas desses jovens. É um problema da sociedade. E, apoiando ações como essa, por meio do Grupo de Trabalho Itaipu-Saúde, a Itaipu reitera sua intenção de trazer desenvolvimento ao Oeste do Paraná, com ações de saúde e de educação. Ainda segundo o diretor, poder contar com a expertise do Fundo de População das Nações Unidas nesse trabalho é fundamental. Jaime Nadal, representante do UNFPA no Brasil, também agradeceu pela parceria.

“Trabalhamos em mais de 150 países para que jovens possam alcançar seu pleno potencial, para que todas as gestações sejam desejadas e que todos os partos sejam seguros. Aqui, no Brasil, Itaipu se tornou uma das principais molas propulsoras para esse projeto”, disse.

Ações integradas Para que as ações de prevenção e redução da gravidez não intencional na adolescência possam alcançar maior visibilidade e atingir ainda mais jovens, é fundamental desenvolver ações conjuntas em diferentes níveis, inclusive estaduais. “Investimos na prevenção, no cuidado especializado e principalmente no trabalho intersetorial, com ações integradas envolvendo diversas políticas públicas”, reforçou a secretária da Família e Desenvolvimento Social do Paraná, Nádia de Moura.

Em discurso na abertura do evento, Walter Miguel Villalba, ministro secretário de Saúde Pública da Província de Missiones, Argentina, resumiu o sentimento dos envolvidos. “É um acerto estar nesse espaço, compartilhando a decisão de enfrentar esse problema com outras instituições, e sabendo que faremos isso juntos”, disse. Segundo ele, o dia 11 foi um marco, tanto pelo começo do Seminário, como pela realização da primeira reunião do GT Saúde-Yaciretá, baseado na experiência do Brasil e do Paraguai.

No Brasil, apenas em 2016 nasceram 24 mil bebês filhos de meninas de até 14 anos de idade e 477 mil filhos de mães com idade entre 15 e 19 anos. Segundo o IBGE, de cada 10 meninas de 15 a 19 anos grávidas ou com filhos, sete são negras e seis não trabalham nem estudam.

