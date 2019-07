Já está disponível a programação da FRUTFEST 2019

Confira a agenda

ENCONTRO MUNICIPAL DE CAFEICULTORES

DATA: 04 de setembro de 2019 (quarta-feira)

LOCAL: Ilha do Ponciano – Carlópolis/PR

PROGRAMAÇÃO

08:00 – 08:30 – Inscrições e coffee break

08:30 – 09:00 – Abertura

09:00 – 10:00 – Colheita e Secagem de Café Utilizando Secador Estático

10:00 – 11:00 – Manejo e Cobertura de Solo na Lavoura de Café

11:00 – 11:40 – Debate

11:40 – 13:30 – Almoço

13:30 – 16:00 – Visita a Propriedade

19h30m ABERTURA OFICIAL DO EVENTO

Abertura da Praça de Alimentação, Restaurante, Parque de Diversões e Exposição de diversos produtos com a presença de Autoridades, Comissão Organizadora, Rainha, Princesas e Mister e entrada das Bandeiras.

Apresentação Artística com a Cia. De Dança Henrique Mariano Piro Musical

Abertura Oficial do Rodeio em Touros e Cavalos pela Liga Nacional de Rodeio – Circuito Barretos com os Locutores Waltinho dos Santos, Ney Santos, Cristiano Silva e Fernando Barretos, show com Pedro Paulo e Alex e após o principal, show no palco 2.

CURSO SANIDADE NA TILAPICULTURA

DATA: 05 de setembro de 2019 (quinta-feira)

LOCAL: Ilha do Ponciano – Carlópolis/PR

PROGRAMAÇÃO

08:00 – 08:30 – Inscrições e coffee break

08:30 – 09:00 – Abertura

09:00 – 09:40 – Fatores que favorecem a ocorrência de doenças

09:40 – 10:20 – Doenças Parasitárias

10:20 – 11:00 – Doenças Bacterianas

11:00 – 11:40 – Estratégias para Tratamentos para Prevenção de Doenças

11:40 – 13:30 – Almoço

13:00 – 16:00 – Prática de Avaliação Patológica e Diagnóstico de Campo

Palestrante: Msc. Santiago Benites de Pádua – Médico Veterinário – BIOVET

ENCONTRO DE BOVINOCULTURA DE LEITE

DATA: 05 de setembro de 2019 (quinta-feira)

LOCAL: Ilha do Ponciano – Carlópolis/PR

PROGRAMAÇÃO

08:00 –08:30 –Inscrições e coffee break

08:30 –09:00 –Abertura

09:00–10:30 –Otimização dos custos com a alimentação bovina – Luis Henrichsen – IBS

10:30 –11:40 – Uso Racional de Dejeto Líquido Bovino – Sidney Barros Monteiro – EMATER/PR

11:40 –13:30 –Almoço

13:30 –15:00 – Visita a propriedade do produtor Nivaldo do Nascimento.

20h00 – Rodeio em Touros e Cavalos pela Liga Nacional de Rodeio – Circuito Barretos

Espetáculo com Bruno e Marrone e logo após show no palco 2.

2º SEMINÁRIO DE GOIABA DE MESA

DATA: 06 de setembro de 2019 (sexta-feira)

LOCAL: Ilha do Ponciano – Carlópolis

PROGRAMAÇÃO

08:00 – 08:30 – Inscrições e coffee break

08:30 – 09:00 – Abertura

09:00 – 09:40 – Culturas com suporte fitossanitário insuficiente

(CSFI ou Minor Crops) e mercado da goiaba de mesa – Profº Drº Aloísio Costa Sampaio (UNESP/Bauru)

09:40 – 10:10 – Controle biológico na cultura da goiabeira

10:10 – 10:30 – Nematóides na cultura da goiabeira – Eng.º Agrº Raphael Bérgamo

10:40 – 11:40 – Mesa redonda

11:40 – 13:30 – Almoço

13:30 – 16:00 – Visita ao sítio Caminhos do Ipê da produtora Marilda Leiko Kawasaki – Profº Drº Aloísio Costa Sampaio (UNESP) e Eng. Agrº José Renato Sanches (Consultor do SEBRAE) – Rastreabilidade na produção de goiaba de mesa.

20h00 – Rodeio em Touros e Cavalos pela Liga Nacional de Rodeio – Circuito Barretos

Show com Lucas Lucco e logo após, evento no palco 2.

Dia 07/09 – Sábado-Feira – 20h00

Rodeio em Touros e Cavalos pela Liga Nacional de Rodeio – Circuito Barretos

Show com Jads e Jadson e após, Show com Munhoz e Mariano.

Dia 08/09 – Domingo – 20h00

10h00 – Cavalgada pelas Ruas da Cidade

15hrs – Festival de Bandas

Final do Rodeio em Touros e Cavalos pela Liga Nacional de Rodeio – Circuito Barretos

Encerramento

– Show Pirotécnico

– Show com Rick e Renner