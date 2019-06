Jacarezinhense brilha como modelo e ator (vídeo)

Foi contratado pela Rede Globo

Um modelo e ator mirim, que também já atuou em várias campanhas publicitárias como modelo, saiu do Norte Pioneiro para entrar na Rede Globo. Higor Davi (fotos), de nove anos, nasceu em Jacarezinho, mas atualmente mora com os pais, em Piracicaba, no interior paulista. É filho de Wander Davi, também natural de Jacarezinho.

O pai do menino é formado em Fisioterapia, trabalha com Personal/Consultor Técnico Performático e é casado com Andressa de Calixto de Souza há 10 anos.

Na telinha, Higor Davi atua na segunda temporada da série Carcereiros, ao lado de grandes nomes da teledramaturgia brasileira. Começou no último dia oito e é exibido todas as terças-feiras às 22h55m.

Numa das fotos do ator nas redes sociais, inclusive, ele aparece com o ator Tony Tornado. A estreia dele na série, que interpreta a personagem Júnior, aconteceu dia 6 de junho.

O talentoso garoto é sobrinho do professor e consultor empresarial José Antônio Marcelino, que atua em vários municípios do Norte Pioneiro. Foi do tio coruja, inclusive, o fornecimento das primeiras informações que abasteceram a mídia.

Higor Davi também teve participação em vários comerciais de TV. Ele aparece rapidamente na campanha Caras e Cores, da Faber Castel (reprodução do vídeo abaixo) e no comercial do Itaú, na Copa do Mundo.

O modelo e ator mirim iniciou em 2017 com a Agência Soul Model, de Chapecó (SC), que o encaminhou para uma convenção em São Paulo, para fechar contrato com a Agência “Magia Kids”, que intermediou todos os castings e trabalhos artísticos e publicitários.