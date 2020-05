Meiga e linda ela tem apenas 17 anos de fofura

Anna Clara Luna (fotos) mora com a família e está no terceiro ano em Alimentos no IFPR(instituto Federal), Campus Jacarezinho.

É voluntária em um projeto de extensão de Confeitaria Básica no Centro da Juventude.

Ama animais, viajar, estudar, sair com os amigos e ainda sobra tempo para ser uma jovem diva do Norte Pioneiro.

Avassaladora e carismática, é a nova Gata da Semana.