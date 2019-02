Jacarezinhense fica em terceiro no Miss Paraná

Gabriela Feriato foi a representante do município

O município de Jacarezinho esteve em evidência na noite desta terça-feira, 5, no concurso do Miss Paraná 2019. A jovem Gabriela Feriato conquistou o terceiro lugar no evento realizado em Curitiba que teve a direção da Band Paraná (realizadora) e a BMW Eventos (Organizadora).

A vencedora foi Djenifer Frey (Missal) e em segundo (Cafelândia).

Para o Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho é uma grande conquista. “Estivemos na torcida pela representante de nossa cidade. Estamos entre as três mulheres mais belas do Estado”, comenta Fúlvio Boberg. O concurso visou escolher no Miss Paraná uma mulher que além de bela e carismática venha ser referência dos tempos modernos, que exerça poder sobre a mídia, atraindo holofotes para as suas ações enquanto ‘Rainha da Beleza’.