Jacarezinhenses ganham carro O Km em promoção platinense

Evento realizado ontem à noite

Miriam e Rubens Teixeira (filha e pai) ,de Jacarezinho, foram os ganhadores do principal prêmio do 1º Jantar com show de Prêmios em prol ao Hospital Nossa Senhora da Saúde: um carro (Fiat Mobi) 0 KM. A iniciativa foi realizada na noite desta sexta-feira, dia 28, no Pedrão Espaço e Eventos, no Recinto de Leilão (EFAPI), em Santo Antônio da Platina.

Estela Maqnew e Nelo Arcângelo ganharam no bingo motocicletas (Honda CG 125), também 0 KM.

O cabeleireiro platinense Valter Aparecido Carvalho (Valter do Salão) liderou a iniciativa, cujos principal objetivo foi arrecadar recursos financeiros para a troca do hidrante para a liberação do alvará de funcionamento da instituição,além de aquisição de fronhas, lençol e camas para a enfermaria.

O diretor Administrativo, Francisco Edno da Silva,e o diretor clínico do Hospital, o médico Cláudio Luis também participaram da organização, assim como a provedora, Veralice Degaspari. O salão ficou lotado, tendo sido vendidos todas as 300 cartelas(que deram direito a dois jantares com bebidas inclusas) ao custo de R$ 600,00.

O 2º Jantar com Show de Prêmios já está marcado, será no dia 27 de setembro de 2019 (uma sexta-feira).