Jacarezinho: Abertas inscrições ao Festival da Canção

Será a 13ª edição do evento cultural

Estão abertas até o dia três de setembro, as inscrições para a 13ª edição do Festival Jacarezinhense da Canção (Fejacan). O evento, promovido pelo Sesc PR, em parceria com a Prefeitura de Jacarezinho, reunirá músicos nos dias 22 e 23 de novembro, no Cine Teatro Iguaçu, no município do Norte Pioneiro do Paraná.

Músicos e intérpretes de todo o Brasil podem inscrever composições autorais, instrumentais e canções, de diferentes gêneros, desde que em língua portuguesa ou indígena, e que sejam originais e inéditas no Fejacan.

Para os organizadores do evento, o festival tem como objetivo fortalecer a cena musical brasileira, contribuir para o desenvolvimento da produção musical no Paraná, formar plateias e criar oportunidades de apreciação musical.

As inscrições são gratuitas de devem ser feitas exclusivamente pelo site. O resultado com as músicas selecionadas será divulgado a partir do dia 8 de outubro.

No ano passado, o cantor Benito de Paula se apresentou (fotos abaixo) e, em 2018, será a vez de Fafá de Belém.

Regulamento – De acordo com o regulamento, cada candidato deve inscrever três composições e disponibilizar vídeos com as gravações. Caberá à Comissão Organizadora do evento avaliar as composições inscritas seguindo dos critérios de qualidade artística, singularidade, inovação e originalidade. Serão selecionadas, no máximo, 26 músicas que serão apresentadas no palco do Fejacan 2018.

Aos grupos ou intérpretes selecionados para o evento, será concedida remuneração por música selecionada. Os valores e as regras estão disponíveis no edital do festival.

Nas Escolas – Com apresentações musicais didáticas, o Fejacan também chegará às escolas municipais de Jacarezinho, no período de 21 a 23 de novembro, com o objetivo de dar a oportunidade de estudantes conversarem com músicos, ampliarem repertório e conhecerem diferentes gêneros, estilos e movimentos musicais.

Serão selecionados cinco grupos para a realização das apresentações nas escolas e será ofertada ajuda de custo, conforme regulamento.

Para obter mais informações, entrar em contato pelo e-mail elainestramare@sescpr.com.br , no site ou pelo telefone (43) 3511-2700.

O regulamento completo está aqui: https://www.sescpr.com.br/wp-content/uploads/2018/01/2018-Fejacan.pdf

Prazo para inscrições: até 3 de setembro de 2018

Realização do Fejacan: 22 e 23 de novembro 2018

Inscrições: www.sescpr.com.br

Informações: (43) 3511-2700