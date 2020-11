Jacarezinho: Agressor de mulher em PS agora é acusado de assassinato (vídeo)

Ele teria sido autor do homicídio de um jovem ocorrido ontem à noite

O homem que agrediu a companheira num posto de saúde de Jacarezinho às 9h34m do dia 26 de agosto deste ano (vídeo e foto) agora é o principal suspeito de ter cometido um assassinato na noite desta quinta-feira, dia 12, no bairro Aeroporto. A investigação trabalha “nessa linha”.

O homicídio foi na rua Maracajú e a golpes de faca no abdômen de um rapaz de 27 anos. O crime teria sido após a vítima brincar com o fato do posto de saúde com o agressor, mas essa versão ainda não está confirmada.

O autor do assassinato fugiu e o jovem perdeu a vida na Santa Casa.

O caso de quando chutou e esmurrou a então companheira caída no chão foi tratado pela Delegacia da Mulher de Jacarezinho. O mesmo homem já havia atacado com violência a mesma mulher em fevereiro deste ano, mas ela não pediu medida protetiva.

Na época, a reportagem não identificou o marido e nem a mulher porque corria em sigilo.

A violência doméstica pode ser denunciada em qualquer delegacia, sem perder de vista, entretanto, que a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher é o órgão mais capacitado para realizar ações de prevenção, proteção e investigação dos crimes de violência de gênero.

O acesso à Justiça é garantido às mulheres no art. 3º da Lei Maria da Penha.