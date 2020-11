Jacarezinho ainda não está com toque de recolher

Prefeito ainda não acatou recomendação de comitê alegando ter pedido orientação jurídica

O procurador Hélio D´Andrea Gentil Neto e o secretário municipal de Saúde, Marcelo Nascimento tem reunião marcada para esta tarde de terça-feira, dia 24. O prefeito Sérgio Faria, ao contrário do previsto, não assinou decreto definindo toque de recolher entre 22 e seis horas a partir de ontem, segunda-feira, dia 23.

O Ministério Público indicou ao Comitê de Combate ao novo coronavírus que analise e decida formas de evitar que mais pessoas sejam infectadas e que repasse ao chefe do executivo.

O chefe do executivo, Sérgio Faria, que é médico, aceitou todas as recomendações anteriores, assentindo todas as sugestões do comitê. Dessa vez, porém, disse aguardar a orientação do departamento jurídico da prefeitura jacarezinhense (fotos).