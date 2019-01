Jacarezinho: Carro bate em muro de residência

Duas pessoas se machucaram levemente

Acidente com veículo aconteceu no início desta semana na Vila Setti, em Jacarezinho.Uma mulher descia com seu GM Astra pela rua Georgina Carvalho Coutinho, no Bairro Pompeia, local onde mora, quando ao chegar na Rua Almirante Tamandaré, tentou frear o carro e não conseguiu, acabando por jogar o carro contra o muro da residência para evitar o pior.



O Astra seguia sentido da Vila Setti e estava uma menina que bateu a cabeça e uma adolescente que não se feriu. A condutora feriu o joelho. A jovem que bateu a cabeça recebeu os primeiros atendimentos no local pelo Corpo de Bombeiros e posteriormente foi encaminhada ao Pronto Socorro.

