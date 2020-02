Jacarezinho começa a usar fumacê para reduzir epidemia

A partir desta sexta-feira e na semana que vem

Tony Palhares (foto), Chefe da 19 ª Regional de Saúde de Jacarezinho, informou ter iniciado na tarde desta sexta-feira,dia 14, a aplicação de inseticida com o carro de fumacê em bairros da cidade, para reduzir a infestação do mosquito Aedes egypti.

Somente em municípios com epidemia é que os veículos com inseticida estão sendo liberados.

O mesmo processo será realizado sempre das seis às dez horas e das 17 às 20 horas.

Tony pede que as portas e janelas das residências e empresas estejam abertas e que se tampem recipientes com água potável e gaiolas com pássaros.

O Fumacê será aplicados nos bairros Aeroporto (principal região de focos), Vila Leão, Novo Aeroporto, Jardim São Luiz, Vila Setti e Centro.

Profissionais alertam que os melhores resultados só serão obtidos com o engajamento total da população., com apoio dos moradores para tornar mais efetivo o trabalho que a saúde vem fazendo.

Os criadouros estão em qualquer acúmulo de água parada, por menor que seja; até em tampinhas de garrafa ou pequenos amontoados de folhas secas. Mas, são encontrados com maior frequência em lixo, como resíduos plásticos, espalhados pelas ruas. É preciso atuar ativamente mantendo quintais limpos, sem acúmulo de lixo, pneus, garrafas, por exemplo; calhas, marquises e ralos.

Os pratos das plantas podem ser completados com areia grossa até as bordas ou ser lavados com água, bucha e sabão todas as semanas, para eliminar ovos do mosquito. Locais de armazenamento de água devem ser mantidos com tampas.

