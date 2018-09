Jacarezinho e Cornélio terão reuniões técnicas da secretaria de Desenvolvimento Urbano

Nos próximos dias 13 e 14

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano promoveu nos últimos vinte dias 13 reuniões técnicas com gestores e representantes de associações de municípios para avaliação, acompanhamento e definições estratégicas para o planejamento urbano. A ação, que teve início na segunda quinzena de agosto, já contou com a participação de gestores representantes de cidades de todas as regiões do Estado.

AGILIDADE – As reuniões técnicas da SEDU estão previstas até 21 de setembro. Os próximos encontros serão no dia 13, em Jacarezinho e Cornélio Procópio, no dia 14, em Maringá, e no dia 21, em União da Vitória e Irati. Nesta quinta-feira (6), os encontros aconteceram em Umuarama e Cianorte, no Noroeste do Estado, com a participação de prefeitos e representantes das cidades que integram a Associação dos Municípios Entre Rios (Amerios) e a Associação dos Municípios do Médio Noroeste do Paraná (Amenorte). Os prefeitos das cidades anfitriãs elogiaram os programas apresentados pela secretaria e aprovaram o estreitamento das relações do Governo com os municípios associados.

O Secretário Silvio Barros avaliou de forma positiva os resultados das atividades, promovidas dentro dos preceitos de governo municipalista. “Acreditamos ter atingido os objetivos, com a validação das ideias apresentas aos prefeitos, o que é muito importante para a continuidade do trabalho entre Governo e municípios”, disse ele. “A ação leva conhecimento técnico, informação e orientações para todos que participam dos eventos”, acrescentou.

Barros afirmou que a proposta apresentada nas reuniões busca melhorar a governabilidade nos municípios e, com isso, garantir mais agilidade ao processo de liberação de recursos do programa Paraná Urbano III. “Apresentamos diversas possibilidades para tornar o planejamento mais eficiente, permitindo cálculos mais precisos e levantamentos das prioridades, dos custos sobre obras, conforme as necessidades apresentadas em cada município”, explicou.



FERRAMENTA – Para isso, explica o secretário, gestores e técnicos contam, por exemplo, com o Paraná-interativo, uma ferramenta gratuita e disponível para todos on-line. Entre os recursos, estão os mapas georreferenciados dos municípios de todo o Estado, com uma base de dados que permite aos gestores avaliar e levantar informações úteis para o planejamento urbano e instalação de equipamentos públicos.

“O acesso ao sistema, ainda pouco conhecido, é livre. Por isso, queremos divulgar os benefícios deste e de outros serviços oferecidos pelo Governo, para auxiliar gestores nos 399 municípios do Paraná”, afirmou Barros. O secretário afirmou aos gestores que o governo está agora na fase final de aprovação de um novo empréstimo, solicitado ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e que isso dará continuidade ao programa Paraná Urbano, com condições para financiar novos projetos.

Barros também lembrou que, neste ano, já foram investidos mais de R$ 4 bilhões nas cidades do Paraná e garantiu que há recursos para os investimentos que serão feitos no próximo ano. “O Paraná está em uma situação privilegiada, uma vez que, ao contrário da maioria dos outros estados, possui recursos para repassar aos municípios para que realizem suas obras”, disse.