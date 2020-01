Jacarezinho: Empresas obrigadas a reconstruir o pavimento

Projeto foi apresentado pela vereadora Patrícia Martoni

O Projeto de Lei do Legislativo 09/2019 da vereadora Patrícia Martoni (foto) foi sancionado pelo Poder Executivo. A Lei obriga a Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), a Companhia Paulista de Força e Luz/CPFL Santa Cruz, as empresas de telefonia, Internet e outras a restabelecerem o pavimento das vias públicas danificadas por serviços de reparo e/ou manutenção.

“Antes dessa lei ser aprovada não existia responsabilidade no papel das empresas. A partir da sanção do prefeito em novembro agora é Lei que elas assumam a responsabilidade do reparo. É essencial que a população fiscalize alguma empresa que não cumprir”, comenta a vereadora.

A iniciativa prevê obrigatoriamente comunicação à Secretaria Municipal de Planejamento.

O documento também destaca que toda obra programada deve ser avisada com antecedência mínima de 15 dias. Em se tratando de obras emergenciais, cuja execução deva ser imediata para evitar a interrupção do serviço público, ou mesmo para prevenir a ocorrência de danos à própria integridade da via ou logradouro público atingido, poderão ser executadas com comunicação no máximo 48 horas após a realização do serviço.

“Em qualquer hipótese de execução dos serviços sobre a via ou logradouro público, é responsabilidade da executora restabelecer o pavimento removido ou atingido pelo serviço conforme os padrões de qualidade do sistema viário, adequados à utilização do espaço público para os fins a que se destina”, finaliza Patrícia.