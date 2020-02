Jacarezinho faz protesto contra estupro de menina (vídeo)

Houve passeata pela feira livre

Neste domingo, dia nove, em torno de 11h45m aconteceu no centro de Jacarezinho uma manifestação pacífica, a qual teve como objetivo repudiar qualquer ação de violência contra a mulher, e sobretudo trazer à tona a denúncia do estupro que uma menor jacarezinhense, de 17 anos, foi vítima na noite do último dia dois.

A menina foi violentada por um homem de 53 anos após ser dopada com uma bebida durante uma festa, segundo a família. A moça foi submetida a um exame na Santa Casa de Jacarezinho e restou constatado que havia lesões.

A passeata deste domingo reuniu dezenas de jovens que vestiram camisetas pretas. A roupa foi escolhida como um recurso simbólico, dado que muitas vezes o estupro é justificado pela roupa da vítima. Também houve discursos de palavras de ordem contra a misoginia.

De acordo com a Polícia Militar, a garota informou que estava na festa, numa chácara localizada no Jardim Afonso, disse que tomou apenas uma cerveja e logo em seguida começou a passar mal e foi até o banheiro, local em que foi socorrida por duas amiga. Afirmou que depois disso não se lembra de mais nada, até o momento em que acordou quando uma luz foi acesa e percebeu que estava na casa do indivíduo suspeito da violência sexual, residência localizada na Rua Padre Mello.

Estava nua e o acusado sobre ela. Em seguida, ainda segundo depoimento da menina, o indivíduo foi ao banheiro, e ela vestiu suas roupas e fugiu até uma pizzaria, nas proximidades, para pedir socorro, local em que foi atendida pela PM. Minutos depois, o elemento foi preso. Alegou que teria percebido quando “passou mal” e a levou para casa para cuidar da adolescente.

