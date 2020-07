Jacarezinho: Fiel denuncia o próprio filho que furtou igreja evangélica

Pai do acusado também deu depoimento à polícia

Na manhã desta segunda-feira, dia seis, às 09h26m, um homem de 33 anos foi preso na avenida Manoel Ribas, em Jacarezinho, após a mãe denunciar um crime cometido por ele.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a mulher informou que ele havia furtado um violão e um roteador de uma igreja evangélica localizada na rua Marechal Deodoro da Fonseca. O pai do suspeito também afirmou que ele afetuou diversos furtos e acrescentou que não compactua com a atitude do filho.

O acusado foi encontrado no quarto da casa, bem como o roteador. Quanto ao violão, ele disse que havia vendido por R$ 200,00, entretanto, depois o objeto foi encontrado pelo genitor nos fundos da casa.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local.