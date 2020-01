Jacarezinho ganha mais um supermercado Molinis

Será a nona unidade do grupo

Com 1900 metros quadrados e com a geração de cerca de 55 empregos diretos, o novo supermercado Molini’s de Jacarezinho será aberto ainda em 2020.

O empreendimento será erguido em prédio (ilustrações) perto do Asilo São Vicente de Paula, na avenida Avenida Getúlio Vargas com um investimento milionário em edificação, mobiliário, estacionamento e equipamentos.

No final do ano passado, durante confraternização do Grupo Molinis em Santo Antônio da Platina, o presidente José Carlos Molini já havia antecipado para a reportagem a futura construção de mais uma unidade, que será a nona do conglomerado.

Em Jacarezinho, será a quinta loja (hoje já tem Molini’s Supercenter, Molini’s Ponto Extra, Molini’s Supernorte, e Padaria Molini’s). Em Santo Antônio supermercados Molini’s Center e Molini’s Max, além de mais um supermercado em Bandeirantes e outro em Cornélio Procópio.