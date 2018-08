Jacarezinho inicia preparativos para campanha Natal Dourado

ACIJA busca parcerias para o evento

A Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho (ACIJA) já começou os preparativos para a campanha Natal Dourado 2018 na cidade.A entidade, juntamente com a prefeitura local, por meio das secretarias de Educação, Cultura e Esportes e Comércio, Indústria, Turismo e Serviços tem o propósito de buscar um Natal com atrações e uma cidade decorada para população.

A iniciativa visa parcerias para decorações em pontos estratégicos do município. Já aconteceram duas reuniões entre membros da ACIJA e diretoras de escolas municipais para traçar planos para elaboração dos enfeites natalinos.

“Os alunos das escolas municipais vão confeccionar decorações para nosso município com material reciclável. A partir de garrafas PET, serão criados lindos enfeites natalinos em várias ruas e praças da cidade”, detalhou a presidente da ACIJA, Ana Carla Molini, adicionando que a “arte da reciclagem e a inclusão de toda comunidade são os ingredientes do Natal Dourado de Jacarezinho. Alguns comércios locais, escolas municipais, SENAC, SESC, APAE, Centro da Juventude e colégios estaduais já fazem parte do projeto”.

Ana Carla salientou que será ofertado curso pelo SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) para ensinar a confecção das decorações natalinas. “O curso pelo SENAC irá ensinar a elaboração dos enfeites natalinos. Agora o projeto busca a parceria de toda comunidade para arrecadar muitas garrafas PETs”, disse a presidente.

A empresária e diretora da ACIJA, Mara Sílvia Mello Moraes comentou a ação. “Com essas parcerias o comércio tende a crescer mais e melhorar muito”, disse.