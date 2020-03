Jacarezinho: Operação recupera veículo furtado

Cadela Beka ajudou a solucionar o caso

Nesta segunda-feira, dia 02, às 10h50m, um carro preto Hyundai Tucson, com placas ATQ-4777, que havia sido furtado, foi encontrado escondido dentro de um canavial na estrada rural do Jardim Panorama, em Jacarezinho.

De acordo com a Polícia Militar, foi possível encontrar o veículo após seguirem as marcas que ele deixou na estrada, desocupado e trancado, com marcas de mãos em sua lataria.

Tanto a Equipe Canil com a cadela Beka, especializada em rastreamento de pessoas, quanto a Polícia Civil, estiveram no local para ajudar na resolução do crime.

Todos os objetos que estavam dentro do carro foram dados à Beka, para ajudá-la a encontrar o culpado, por isso, tornou-se possível que ela conduzisse as equipes ao bairro Panorama.

As investigações continuam.