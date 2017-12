Jacarezinho: PM prende marginal que furtou pizzaria e clínica médica

Estava com mochila cheia de objetos

A Polícia Militar prendeu em flagrante um bandido depois que ele invadiu e furtou uma clínica médica na rua Floriano Peixoto, centro de Jacarezinho neste sábado, dia 30.

O alarme disparou com o marginal dentro do imóvel.

Quando saía com uma mochila nos braços, os PMs já o reconheceram como o mesmo que furtou uma pizzaria na sexta-feira(pelas imagens de câmeras de segurança).

Dentro da mochila havia objetos levados (fotos) e ele ainda confessou outros furtos com arrombamento ocorridos na madrugada anterior.