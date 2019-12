Jacarezinho precisa de um choque de gestão, diz pré-candidato a prefeito (vídeo)

Está aberto a negociações e admite trocar de partido

O secretário municipal de Conservação Urbana, José Antônio Costa (fotos) pré-candidato a prefeito de Jacarezinho, fez visita de cortesia ao npdiario neste fim de semana, em Santo Antônio da Platina. Estava acompanhado do pré-candidato a vereador Dorival de Souza(PDT), conhecido como Val.

Costa tem 66 anos, é casado com Cristina S. Costa, possui dois filhos e três netas.Formado nos cursos de História e Geografia pela então Faculdade Filosofia Ciências e Letras de Jacarezinho, atual Centro de Ciências Humanas e da Educação e Centro de Letras, Comunicação e Arte da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná).

Disse pretender dar “um choque de gestão” modernizando a administração municipal, melhorando a fiscalização tributária, em especial do ISS(Imposto sobre Serviços) e também ativando a Comunicação, “não temos profissionais cuidando dessa área, é um absurdo”, comentou.

É aposentado do Banco do Brasil onde foi gerente em várias agências. Passou pela Secretaria Municipal de Agricultura e atualmente é Secretário Municipal de Conservação Urbana. Também preside a AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) e a Associação dos Produtores Rurais (AGROJAC).Católico, é filiado ao DEM (Democratas) e sua pré-candidatura tem suporte do atual chefe do executivo, Sérgio Eduardo Emydio de Faria (DEM).

Assinalou respeitar a liderança do dr. Sérgio e de correligionários, porém se precisar mudar de partido, ficaria confortável. Sinalizou estar aberto a negociações incluindo outros pré-postulantes, “temos que conversar, não rejeito propostas e nem alianças”, cravou, resoluto.

Acha difícil permanecer num grupo que não tem a simpatia do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), como é o caso do atual, do deputado Pedro Lupion(DEM), “temos que ser governistas, não aceito outra situação”, afirmou.

Também avalia que 12 secretarias na prefeitura é um exagero e pretende enxugar a máquina para otimizar o orçamento que virá em 2021. No ano que vem, é de 110 milhões de reais.

Os jacarezinhenses até agora possuem três pré-candidatos, além de Marcelo Palhares (PSD), Nilton Stein ou Tina Toneti, ambos do PT.

FOTOS: ROBERTA RODRIGUES/ESPECIAL PARA O NPDIARIO