Jacarezinho: Preso após ameaçar comerciários com arma (vídeo)

Veja vídeo gravado pela câmera de segurança

Na tarde desta terça-feira, dia 18, por volta das 13h20, foi preso um homem suspeito de ameaçar funcionários da Webby , empresa de internet localizada na rua Paraná, em Jacarezinho. De acordo a Polícia Militar, ela foi acionada através de uma denúncia no 190.

No local, a equipe ouviu as vítimas e teve acesso à gravação da câmera de segurança (vídeo), momento em que conseguiu observar as características do homem, tais como a roupa que ele vestia (bermuda azul com listra branca). Também puderam vê-lo usando uma arma para assustá-los durante a ação; a qual foi depois comprovada ser um simulacro da marca KWC (arma falsa, de brinquedo) posteriormente.

Deslocaram-se então à residência do elemento no bairro Nossa Senhora Aparecida e, apesar da dificuldade em localizá-la (por causa do número não existir), conseguiram encontrá-lo na rua.

Confessou o crime à polícia, entregou o simulacro e foi encaminhado à 1ª Companhia da PM.