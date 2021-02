Cada uma das torres terá 56 apartamentos divididos em sete andares

Jacarezinho abrigará nos próximos meses um grande empreendimento imobiliário. Desta vez, trata-se de um projeto que prevê a construção de um condomínio com 4 prédios de apartamentos a preços populares.

Idealizado pela Bonavida Empreendimentos, de Curitiba, será construído no bairro do Aeroporto, ao lado do Centro da Juventude. Cada uma das torres terá 56 apartamentos divididos em 7 andares de construção.

Sem imprevistos, a obra deve ter início em 120 dias e levará ao bairro maior valorização dos imóveis já existentes e geração de emprego e renda.

“As tratativas que eu tenho com os empresários são sempre as mesmas: todo apoio possível que estiver dentro das possibilidades. E esse projeto para o Aeroporto me deixa muito feliz, porque vai valorizar toda a região e gerar muitos empregos. Precisamos atrair cada vez mais investimentos privados , inclusive na habitação”, comemora o prefeito Marcelo Palhares.

Cada apartamento terá dois quartos, sala, cozinha e banheiro. No condomínio ainda haverá garagem e área de lazer com quadra esportiva e piscina de uso comum dos condôminos, de acordo com o projeto.