Jacarezinho publica edital emergencial de arte, cultura e entretenimento

Profissionais deverão se enquadrar em um dos segmentos artísticos

A Prefeitura de Jacarezinho, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes por meio do Departamento de Cultura, com o apoio da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), publicou edital para assegurar a manutenção da Arte, Cultura e Entretenimento e fomentar a economia aos artistas e profissionais envolvidos na área produtiva da Cultura local. O período para inscrições terá início nesta terça-feira, 1º de setembro, e vai até às 17h do dia 15 de setembro.

Em conformidade com todas as recomendações dos órgãos oficiais de saúde, os trabalhos que forem selecionados serão apresentados e veiculados de forma online ou em outros formatos seguros, para que a população local e nacional possa acessar e tomar conhecimento da produção artística e cultural existente na cidade de Jacarezinho.

O edital fomentará economicamente a produção de artistas, produtores e técnicos culturais de diferentes áreas artísticas que tiveram suas atividades diretamente impactadas e sua renda fragilizada pelas medidas de distanciamento social adotadas no período vigente, que tem como finalidade principal artistas, trabalhadores e/ou fazedores de cultura com residência fixa na cidade de Jacarezinho ou naturais do município.

Os profissionais da Cultura deverão se enquadrar em um dos seguimentos artísticos: Artes Cênicas (teatro, circo e dança); Artes visuais (pintura, escultura, gravura, fotografia e outras produções visuais); Audiovisual, ou linguagens em vídeo; Culturas afro-brasileira (cultura hip hop, samba, percussão, capoeira, dentre outras); Cultura indígena; Manifestações populares tradicionais; Literatura e contação de histórias; Carnaval (Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Enredo); Música; Patrimônio cultural, histórico e artístico; Produção cultural e artística em geral; e outras áreas artístico-culturais não listadas.

O Edital está disponível no site da Prefeitura de Jacarezinho e a as inscrições serão efetuadas exclusivamente por meio de formulário online disponibilizado em https://forms.gle/ UXRgNnW4vvoUtTvXA, onde será solicitado currículo resumido e apresentação e defesa da proposta de forma textual, em áudio ou vídeo. Será admitida apenas uma proposta por proponente.

A entrega e veiculação dos materiais selecionados deverão ser finalizados já no mês de outubro. O Edital contará com o apoio de uma Comissão de Seleção que será composta por cinco profissionais, podendo ser das áreas de arte, cultura e entretenimento, que não residam na cidade de Jacarezinho, que ficarão responsabilizados por analisar e selecionar os trabalhos inscritos para o festival.