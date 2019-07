Jacarezinho recebe Copa Paraná de Motocross

Evento acontece em Jacarezinho

Este final de semana, dias 20 e 21 de julho, serão marcados pela realização da quinta etapa da Copa Paraná de Motocross. O evento acontece em Jacarezinho e tem a presença confirmada da Pro Tork Racing Team no gate.

Entre os representantes está Tiago Garcia, que lidera nas categorias MX3, MX1 e MX Pró. “É minha primeira temporada na MX1 e estou animado com a possibilidade de título. Quero manter a constância, faturar novas vitórias e levar mais esse troféu”, destaca.

A equipe também entra em cena com Kaian Brito, ponteiro na Minimotos; Willian Guimarães, líder na MX4 e segundo colocado nas MX Pró, MX3 Especial, MX45 e MX1; Fábio Brito, o mais rápido na MX3 Nacional; e Isabela Garcia, que detém o terceiro lugar na Minimotos.

Ao todo, são 17 categorias. Os demais líderes são: Luiz Bengozi – Intermediária; Josias Grijota – MX5; Matheus Favero – Força Livre Nacional; Gabriel Favero – Nacional até 250; Kevin Andrade – 65cc; Wellington Galdino – Iniciante Nacional; Felipe Minato – Iniciante Importada; Camila Dionisio – MXF; Gabriel Louzano – MX Junior; Aristeu Kist – MX2 e Luiz Orlando – MX45.

As disputas ocorrem em uma pista de aproximadamente 1.200 metros de extensão, que já recebeu etapas da Copa e também do Paranaense da modalidade. Seu traçado arenoso conta com obstáculos como quatro mesas e dois kings, exigindo técnica dos competidores.

O público tem entrada gratuita. A expectativa é que mais de três mil pessoas prestigiem as corridas de aproximadamente 150 pilotos atrás das melhores colocações. Os dez primeiros de cada classe receberão troféus, enquanto os cinco mais rápidos levam prêmios em dinheiro.

Além de patrocinar a competição, a Pro Tork ainda oferece um grande suporte aos atletas, através da inscrição subsidiada. Quem utilizar os equipamentos da marca, pode se inscrever de graça. Confira o regulamento completo e mais informações no site: www.copaparana.com.br.

Serviço:

Copa Paraná de Motocross 2019

Etapa: 5

Data: 20 e 21 de Julho

Local: Jacarezinho (PR)

Entrada: Gratuita

A Pro Tork – maior fabricante de motopeças da América Latina, patrocina a competição e seus pilotos tem ainda o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.