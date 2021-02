São 147 jacarezinhenses em fase ativa da doença e 67 suspeitos

Boletim oficial sobre a situação do novo coronavírus em Jacarezinho, atualizado neste domingo, dia 14, pela Secretaria Municipal de Saúde, mostra mais 37 positivados. A cidade segue com 2.138 confirmados, deste total, 1.967 estão recuperados.

São 147 pacientes em fase ativa da doença.

Em andamento, estão outros 67 suspeitos que esperam o resultado de exames laboratoriais.

Já foram 22 óbitos.

O boletim de Santo Antônio da Platina não foi divulgado neste domingo.

Já o Boletim oficial sobre a situação da Covid-19 em Santo Antônio da Platina, atualizado neste domingo, dia 14, pela Secretaria Municipal de Saúde, mostra que não houve nenhum positivado na cidade.

São 55 ativos , com dez hospitalizados, e 117 em investigação.

No total, 31 óbitos.

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo (14) 1.139 novos casos de Covid-19 e mais 10 óbitos pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 583.731 casos e 10.656 mortes em decorrência da doença.

ÓBITOS – A secretaria estadual informa a morte de mais 10 pacientes. São 5 mulheres e 5 homens com idades que variam de 42 a 92 anos. Os óbitos ocorreram entre 19 de janeiro e 13 de fevereiro de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em São José dos Pinhais (2), além de uma morte em cada um dos seguintes municípios: Arapoti, Cascavel, Castro, Figueira, Guarapuava, Ibaiti, Santa Helena e São Mateus do Sul.

De Japira, faleceu neste domingo o ex-prefeito Renato Custódio: https://npdiario.com/capa/morre-ex-prefeito-de-japira-joao-renato-custodio/

VACINA – O Paraná vacinou 239.862 pessoas contra a Covid-19 até sexta-feira (12). Ao todo, o Estado recebeu 538.900 doses do Governo Federal até o momento. Neste domingo são 1.471 pacientes internados com diagnóstico confirmado de Covid-19. Destes, 1.225 ocupam leitos SUS (642 em UTI e 583 clínicos/enfermaria) e 246 da rede particular (109 UTI e 137 clínicos/enfermaria).