Jacarezinho registra 6 e Santo Antônio 10 novos casos em 24 horas

Situação prossegue preocupante nas duas cidades e população está alerta

Foram registrados mais dez positivados em Santo Antônio da Platina no boletim desta segunda-feira, dia 20.

A Vigilância Epidemiológica platinense informou que há 111 ativos sendo seis internados em hospital e 105 em tratamento domiciliar.

Veja os detalhes abaixo:

Nesta sexta-feira, dia 20, a Vigilância Epidemiológica de Jacarezinho alterou o formato do boletim, acrescentando uma coluna “Diário”, onde são apresentados os dados do dia.

As totalizações continuam a serem contabilizadas normalmente. O objetivo é mostrar mais claramente o que acontece em cada dia.

Foram confirmados seis casos novos da Covid-19 nesta data, todos leves, e descartadas 35 amostras.

Sessenta e cinco novas amostras foram coletadas e encaminhadas para exames no LACEN.

Nove pacientes se recuperaram e cinco permanecem internados.