Jacarezinho: Romanelli pede urgência na construção do Centro Regional de Especialidades

Ele se reuniu com o secretário da Saúde do Paraná

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) se reuniu nesta quarta-feira, dia seis, com o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, e pediu agilidade na construção do Centro Especialidades do Paraná (CEP), em Jacarezinho. “Essa demanda é uma das principais prioridades da população de Jacarezinho e região e o secretário Beto Preto está muito atento para a urgência desta obra”, disse.

Na região são mais de 20 cidades que serão atendidas com a ampliação do atendimento à saúde. “Há anos lutamos para que a construção deste centro na região aconteça. Precisamos dar um atendimento com mais qualidade e conforto aos usuários que necessitam do sistema público de saúde. Portanto, tenho certeza que este projeto está dentro das prioridades na área neste novo governo”, detalhou o parlamentar.

Norte Pioneiro – Além de Jacarezinho, compõem a região do Cisnorpi as cidades de Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José do Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.

Os centros de especialidades são estruturas com atendimentos à saúde pública em diversos setores da medicina. Para o ex-prefeito de Tomazina e diretor do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi), Guilherme Cury, o CEP em Jacarezinho será uma conquista importante para a região. “Há anos, a população solicita que o atendimento tenha melhor estrutura, com consultas e exames especializados. O Cisnorpi terá condição de ampliar a quantidade de médicos especialistas, pois teremos mais espaço”, comentou Guilherme.

Ainda durante a reunião, questões referentes à estrutura de atendimento da unidade do Cisnorpi também foram discutidas. “Trouxemos solicitações para que o atendimento à nossa população seja mais satisfatório. Estamos otimistas com a reunião de hoje”, pontuou o ex-prefeito.