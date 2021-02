Projeto prevê pista de caminhada, iluminação, academia da terceira idade, quiosques e playground

A prefeitura de Jacarezinho conseguiu junto ao governo do Estado recursos de R$ 750 mil para a implantação de um Parque Ambiental no município. O local também terá o acesso pavimentado numa segunda etapa.

Segundo o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, que esteve em Curitiba nesta semana para tratar da liberação dos recursos, a implantação deve ser concluída ainda neste ano. “É uma área que vai ser uma ótima opção de lazer para as pessoas e acreditamos que ainda em 2021 esteja pronta.Mais uma vez nossos agradecimentos ao governador Carlos Massa Ratinho Júnior, o secretário Márcio Nunes e o deputado estaduais Mauro Moraes que foram fundamentais para mais este benefício conquistado por Jacarezinho”.

O projeto já existe há alguns anos e a primeira etapa foi a construção do lago, porém a implantação do parque em si nunca saiu do papel. Agora, com os recursos liberados, as obras devem ter início nas próximas semanas.

“Hoje é fundamental que se pense em políticas públicas de lazer. Esta ação é só a nossa primeira neste quesito, mas com certeza teremos outras novidades neste aspecto com o passar do tempo”, projeta Palhares.

LOTEAMENTO – A avenida que passa pelo local que abrigará o novo parque deve, em alguns meses, também ser acesso a um novo loteamento residencial, que já teve a autorização do município para ser aberto.

Com isso, existe uma expectativa de que a região como um todo receba importantes investimentos em urbanização.

A área será construída próxima à rodoviária nova, ao redor do lago da avenida de acesso ao Centro de Eventos.

O novo parque ambiental terá 46 mil m² e contará com pista de caminhada, iluminação, academia da terceira idade, quiosques e playground, além de arborização.