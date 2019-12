Jacson Keil segue acelerando com a Pro Tork

Em busca de títulos no velocross

Jacson Keil renovou seu patrocínio com a Pro Tork e segue acelerando em busca de títulos nos campeonatos de velocross em 2020. Com 15 taças conquistadas no Brasileiro e 20 no Paranaense, o piloto é um dos grandes nomes da modalidade no país. Detalhe: todos foram alcançados com o apoio da maior fábrica de motopeças da América Latina.

A parceria entra em seu décimo primeiro ano consecutivo, motivo de orgulho para Keil. “Foi com a Pro Tork que me tornei profissional e desde então seguimos juntos, uma história muito bacana que a cada ano se fortalece. Não apenas nas pistas, mas no desenvolvimento de equipamentos”, afirma o atleta que também é preparador de motos.



O piloto junto com o diretor-presidente da Pro Tork, Marlon Bonilha

Em busca de novos desafios, Keil ainda pretende se aventurar em outra modalidade. “Em 2019 disputei o Rally Baja Adventure Cup e acabei sendo campeão na Moto 1, categoria das 450cc. Eu gostei da brincadeira e quero participar de mais eventos como este, quem sabe até do nacional. É uma oportunidade de aprender e melhorar minha pilotagem”, explica.

Tudo isso será feito ao lado da esposa, Ana Claudia Fietz (foto acima), outro destaque da Pro Tork no velocross.

Ela também renovou com a marca e espera aumentar o número de títulos em sua galeria, que atualmente conta com cinco conquistas na classe VXF Nacional do Paranaense. “Estamos animados com a temporada que vem aí, prontos para enrolar o cabo”, finaliza.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.