Jantar dos Namorados no Vegas Eventos depois de amanhã

A partir das 21 horas deste sábado

Vegas Eventos apresenta um programa Especial: Jantar dos Namorados, depois de amanhã, sábado, dia oito, com início às 21 horas. O diretor, Guilhemer Muniz (fotos) esteve no npdiario para divulgar a iniciativa que será realizada no recinto da Efapi, em Santo Antônio da Platina.

Segundo adiantou, a animação será dos músicos Pausa de Dois (Marina Aquino e Felipe Diôgo) com repertório diversificado e canções românticas e, depois, Rock Retrô (artistas de Ourinhos/SP), com Flash Back anos 80 e Temas de Novelas.

Estacionamento amplo, segurança total, qualidade dos produtos, atendimento profissional, cervejas Brahma e Skol e puro malte Petra, Cacildis e Heineken, refrigerantes, caipirinhas, vinhos, uísque, água etc.

O jantar escolhido para a ocasião inclui desde Entrada de torradas e patês servido nas mesas,salas diversas e scabeche de berinjela até Lasanha, Penne ao Molho Bolonhese, Fusilli com Rúcula e Tomate Seco, Coppa Lombo ao Molho de Champignon, Frango Afrodisíaco(Na Cerveja / Italiano), Brusqueta, entre outros.

– Vendas Antecipadas.

– Mesas p/ 4, 6 ou 8 pessoas

– Valor =R$ 50,00 por pessoa

(Convite + Jantar)