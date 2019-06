Jantar romântico nesta quarta-feira no Divino Gusto

No centro de Santo Antônio da Platina

O Ristorante Divino Gusto (único italiano do Norte Pioneiro) promove Jantar Romântico nesta quarta-feira, dia 12.

SERATA DEGLI INNAMORATI –

Cardápio

Antipasto Vellutata di manioca con scaglie di Parmigiano :Creme aveludado de mandioca com lascas de Parmesão, Primi piatti Rondelle ai gamberetti e zucchine: Rondele com camarões e abobrinha.

Ravioli Rossi degli innamorati: Ravioli vermelhos dos apaixonados.

SECONDO PIATTO

Risotto con gli asparagi e filetto al letto di gorgonzola e noci:

Risotto com aspargos e filé mignon em cama de gorgonzola e nozes.

Dolce Millefoglie alla crema Chantilly: Mil folhas com creme Chantilly.

Valor: R$ 95,00 por pessoa (fora bebidas).

O valor inclui todos os pratos e uma taça de espumante.

Reserva antecipada pelo (43) 9 9807-7317.. Obs.: As reservas serão garantidas por no máximo 15 minutos de atraso, o não comparecimento dentro do prazo estipulado, acarretará em cancelamento automático.

Venha para o Ristorante Divino Gusto e viva uma experiência inesquecível nesta data tão especial.