Japira faz protesto contra prefeito e vereadores segunda-feira

Carreata contra aquisições de carros em detrimento de saúde, educação e estradas rurais

As aquisições de um smartphone para os vereadores ao preço de R$ 1.162,08, um veículo zero quilômetro de R$ 66.360,00 para o chefe do executivo e para a câmara outro carro,de R$ 75 mil, também novo.

Esses são os principais itens que causaram revolta na população de Japira, um município pobre de cinco mil habitantes com graves problemas, encravado no Norte Pioneiro. A licitação dos automóveis será dia sete de junho.

Nesta segunda-feira, dia 27, está marcada a manifestação às 17 horas no centro da cidade. Convocada por lideranças apartidárias, evidencia a decepção com os atuais agentes políticos.

A carreata protestará contra “o desleixo” com o pouco dinheiro público, que deveria, no entendimento dos manifestantes, ser destinado para saúde, esporte, educação, geração de empregos e estradas rurais, de acordo com textos e áudios que circulam em redes sociais e outras plataformas de comunicação.

A reportagem procurou o prefeito Ângelo Marcos Vigilato (foto), do PSD, e quatro dos nove vereadores, mas ninguém quis dar declarações.

Ângelo foi escolhido em eleições suplementares.

O motivo para a nova eleição em Japira foi a morte do prefeito eleito Walmir Welington da Silva (DEM), ocorrida em dezembro do ano retrasado e a cassação do vice prefeito em 2018 pelo legislativo, que na sequência também cassou o novo prefeito, ex-presidente da câmara,Lauro Carvalho(DEM). Japira tem o quarto prefeito em dois anos.

“Ninguém aguenta mais incompetência e desrespeito com o povo”, resumiu uma das organizadoras do protesto.