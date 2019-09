Japira festeja primeira vez dos JEPs da história

Evento termina neste domingo

A comunidade de Japira está em festa. Com 68 anos, o pequeno município de 5 mil habitantes é sede pela primeira vez de uma etapa dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS) Bom de Bola, evento esportivo que reúne cerca de 500 pessoas, entre aletas e dirigentes esportivos, em três dias de competições. O número de pessoas envolvidas na competição corresponde a 10% da população do município, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por isso, o prefeito Ângelo Marcos Vigilato organizou uma grande festa para marcar a abertura, que aconteceu na manhã desta sexta-feira (13), no Estádio Municipal Arnaldo Forbeck (fotos).

O evento reuniu lideranças municipais e regionais, além dos atletas que competem na fase regional dos JEPS Bom de Bola e servidores da Educação e do município.

O superintendente do Instituto Paranaense de Ciência do Esporte (IPCE), Hélio Wirbiski também falou a respeito dos JEPS Bom de Bola.

“Na etapa regional do Bom de Bola é o Paraná todo envolvido em um dos maiores e mais importantes campeonatos escolares do país, com cerca de 25 mil atletas, técnicos e dirigentes envolvidos. Quando nos damos conta desses números, percebemos o quanto o Governo investe e se preocupa com esse elo ‘esporte mais educação’, que transforma vidas e fomenta um Estado cada dia mais próspero e repleto de qualidade de vida. Premissas que o nosso governador, Carlos Massa Ratinho Junior, defende em todas as áreas”, assinalou.

A chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Ibaiti, professora Leila Cândido Bonfim Torres destacou a importância dos JEPS para Japira e os municípios da região.

Segundo ela, a iniciativa acontece graças à dedicação e compromisso dos professores de Educação Física, que dedicam tempo para treinar e incentivar a prática esportiva nas instituições públicas e privadas de todo o Paraná. Ela também destacou o compromisso do Governo do Paraná e da Prefeitura de Japira com a Educação e o Esporte. “Todos vocês, atletas, têm a alegria de participar dos JEPS Bom de Bola porque existe política séria e responsabilidade. Existe uma parceria entre o Governo do Paraná e a Prefeitura de Japira que permitiu a realização, pela primeira vez na história do município, da fase regional dos JEPS Bom de Bola, o que é uma grande alegria para todos nós”, destacou.

Tão emocionante quanto foi a condução da tocha e acendimento da pira pela atleta especial Lucineia dos Santos Ferreira, da Escola de Educação Especial João Professor (APAE) de Japira, que conquistou títulos em 2012 e 2013 e novamente em 2017 e 2019. Já o atleta João Gabriel Soares da Silva fez o Juramento ao Atleta.

Ele se comprometeu a “tomar parte nos Jogos, cumprir e respeitar as regras e manter um esporte sem doping e sem drogas, num verdadeiro espírito esportivo, para a glória do esporte e honra das equipes”. A festa de abertura contou ainda com apresentação de dança dos alunos da Escola de Educação Especial João Professor e do Colégio Estadual Coronel Joaquim Pedro de Oliveira, ambos do município de Japira.

Existe uma parceria entre o Governo do Paraná e a Prefeitura de Japira que permitiu a realização, pela primeira vez na história do município, da fase regional dos JEPS Bom de Bola, o que é uma grande alegria para todos nós”

Os JEPS Bom de Bola em Japira serão promovidos até este domingo, em dois espaços. As disputas são na modalidade de futebol de campo, masculino e feminino, nas categorias 12 – 14 e 15 – 17 anos. Classificam-se para a fase macrorregional dos JEPS Bom de Bola o campeão de cada modalidade, nos dois naipes. A fase macrorregional dos JEPS Bom de Bola acontece em Nova Santa Bárbara, reunindo os campeões das regionais de Cornélio Procópio, Ibaiti, Santana do Itararé e Santo Antônio da Platina. Da macrorregional, duas equipes de cada categoria e naipe se classificam para disputar a fase final, que acontece em Campo Mourão, entre os dias 25 e 30 de outubro.

Os JEPS Bom de Bola são realizados pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, com apoio da Prefeitura de Japira(Texto e fotos: Valdir Amaral/Especial para o npdiario).