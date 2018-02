Japira implanta Comitê de Mortalidade Materno-Infantil

Organismo interinstitucional de caráter educativo

Aconteceu recente reunião na biblioteca pública de Japira para escolha da nova gestão do CMMI ( Comitê de Mortalidade Materno-Infantil do Município).Conforme votação os membros do comitê foram escolhidos:

Gestor : Lucimar Assis Costa

Coordenador: Patricia Tie Koga

Secretária de saúde: Mirene Maria Costa e Suplente: Franciane Maria da Silva

Representante da Investigação: Maria Lucia Moraes e Suplente: Alecssandra Moróz Mascarenhas

Representante da Comunidade: Agentes de Saúde e Conselheiros Tutelares

Representante da Secretaria de Assistência Social: Graceliz Ap. Cibello e Suplente: Juliana Domingos Simões da Slva.

Após a escolha dos gestores, ficou determinado o dia das reuniões sempre nas primeiras quartas -feiras de cada mês.

A Comissão de Estudos de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal é um organismo interinstitucional de caráter eminentemente educativo, congregando instituições governamentais e da sociedade civil, organizada, contando com a participação multiprofissional. A atribuição é identificar, dar visibilidade, acompanhar e monitorar os óbitos maternos, infantis e fetais.

Constituem-se como importante instrumento de avaliação da assistência de saúde para subsidiar as politicas publicas e as ações de intervenção, contribuindo para o melhor conhecimento sobre os óbitos e a redução da mortalidade..

Suas funções -Investigar os óbitos maternos, infantis e fetais segundo critérios estabelecidos pelo Comitê Nacional / Estadual / Regional e de acordo com a realidade e o interesse local, assumindo como uma responsabilidade institucional incorporando como rotina de serviço;

Promover a integração com os Comitês Municipal / Regional para a troca de informações e análise dos casos, de modo a contribuir para o adequado funcionamento da investigação de óbitos em nível local;

Divulgar sistematicamente os resultados, com elaboração de material especifico (relatório/ boletim periódico ) para sensibilização dos profissionais;

Promover o aprimoramento das DOs, incentivando seu correto preenchimento e melhora da qualidade das informações, tanto da DO, como do prontuário médico. Contemplar a totalidade dos eventos ocorridos na instituição e

Avaliar periodicamente os principais problemas observados no estudo dos óbitos para identificação de medidas necessárias de intervenção no âmbito interno do hospital, bem como da rede de assistência de saúde em nível local, para a redução da mortalidade materna, infantil e fetal.