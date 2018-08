Japira: PM apreende menino de 14 anos com moto furtada, munição e drogas

Na tarde de quinta-feira na rua Arthur Santos

Policiais Militares realizavam patrulhamento pela Rua Arthur Santos em Japira, na tarde desta quinta-feira, dia 23, quando viram dois motociclistas em atitude suspeita.Os dois fugiram com a presença da viatura.

A equipe realizou o acompanhamento tático e conseguiu abordar um pré-adolescente de 14 anos que dirigia a moto. O veículo estava com chassi adulterado e número de motor suprimido.Após checagem no sistema policial constatou-se ser a placa de uma CG/Today de cor azul, licenciada no município de Pinhalão.O comparsa desapareceu.

Na residência do menor, foram encontradas uma porção de maconha, outra de cocaína, uma balança de precisão, dois celulares e uma munição calibre 38 no quarto do infrator (foto).

Em seguida, com animais especialmente treinados (cachorros Fênix e Thor) foi localizada enterrada nas dependências da residência, outra porção de maconha.

Tudo foi apreendido e encaminhado à 37ª DRP(Delegacia Regional de Polícia Civil) de Ibaiti para serem tomadas as medidas do caso.