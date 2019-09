Japira recebe 400 atletas dos 66º JEPs Bom de Bola

De oito municípios

Japira sedia os 66º Jogos Escolares do Paraná (JEPS) Bom de Bola. O evento esportivo reúne 400 atletas de oito municípios vinculados ao Núcleo Regional de Educação (NRE) de Ibaiti. Os atletas representam 22 equipes de instituições educacionais públicas e privadas da região e vão disputar 38 partidas de futebol, no masculino e feminino, nas categorias 12 – 14 e 15 – 17 anos.

A abertura oficial dos JEPS Bom de Bola em Japira acontece nesta sexta-feira, dia 13, no Estádio Municipal Arnaldo Forbeck. Conselheiro Mairinck, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Japira, Pinhalão, Siqueira Campos e Tomazina buscam classificação para a fase macrorregional dos JEPS Bom de Bola, que será disputada em Nova Santa Bárbara, de 3 a 6 de outubro, reunindo os campeões de cada categoria, dos NRES de Cornélio Procópio, Jacarezinho, Ibaiti e Wenceslau Braz.

Ainda nesta sexta-feira serão disputadas 17 partidas, em dois espaços diferentes: no Estádio Municipal Arnaldo Forbeck e no Campo da Vila Rural. Domingo serão conhecidos os representantes da região no masculino, nas duas categorias. Já no feminino, a equipe classificada pode ser revelada ainda no sábado.

O prefeito de Japira, Angelo Marcos Vigilato e a chefe do NRE de Ibaiti, professora Leila Cândido de Bonfim Torres (foto) convidam a comunidade esportiva regional e moradores das imediações para participarem da solenidade de abertura e acompanhar a partida de estreia, entre as equipes do Colégio Estadual Francisco Alves de Almeida e o Colégio Estadual Júlia Wanderley, de Jaboti, que acontece logo em seguida à solenidade de abertura da fase regional dos JEPS Bom de Bola.

Os JEPS Bom de Bola são realizados pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, com apoio da Prefeitura de Japira.