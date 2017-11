Japira sedia final do Campeonato Paranaense de Voo Livre

Será no sábado e domingo no Pico Agudo

Nos próximos sábado e domingo, dias dois e três de dezembro,por meio de parceria da prefeitura local com a federação estadual, será promovida em Japira a grande final do Campeonato Paranaense de Voo Livre do Paraná.

De acordo com o secretário municipal de Esportes,Ademir da Silva, o Pindoka, a expectativa é da presença de 50 pilotos.

O município tem uma das melhores rampas do estado para o esporte, com extensas planícies favoráveis para a prática do voo de distância.

Serão dois dias de provas e a previsão é de que haverá muito sol e vento predominante do quadrante Leste e Nordeste (perfeitos para decolagem na rampa). Confirmados alojamentos gratuitos para os pilotos inscritos.

Com cerca de 960m de altitude, o Pico Agudo fica às margens da BR 153, a 12 km de Japira. É uma atração turística regional e serve como cenário para a prática de esportes radicais, constituindo-se também de um espaço ímpar para os amantes da natureza que podem contemplar um dos mais bonitos cenários do norte pioneiro. O acesso é íngreme.