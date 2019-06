JEPs: Atleta falecida de Jaboti emociona em Siqueira Campos

Disputam terminam na quarta-feira que vem

A festa de abertura da fase regional dos Jogos Escolares do Paraná, em Siqueira Campos, marcou pela emoção que envolveu atletas, dirigentes esportivos e público. O Ginásio Municipal de Esportes “Raulino Ceccon” ficou lotado com a representação de atletas das equipes das 30 escolas que disputam uma vaga para a fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS).

O prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano e a chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Ibaiti, professora Leila Cândido de Bonfim Torres e diversas outras autoridades participaram da solenidade de abertura.

Na noite de abertura, teve também a estreia de Siqueira Campos na fase regional dos JEPS. A equipe do Colégio Estadual Segismundo Neto venceu por 8 a 2 o Colégio Estadual do Campo Margarida Franklin Gonçalves, de Ibaiti .

Antes do jogo, um momento de emoção, com um minuto de silêncio em homenagem à atleta Maria Eduarda Pinto (foto abaixo) , de Jaboti, que faleceu no último dia 8, em um acidente no KM 250 da PR-092, em Wenceslau Braz.

Os detalhes da fatalidade aqui: https://npdiario.com/cidades/acidente-mata-menina-de-18-anos-em-wenceslau-braz/

Ela, por vários anos, disputou os Jogos Escolares do Paraná, representando o município de Jaboti e conquistou vários títulos.

Em Siqueira Campos, mais de 1500 estudantes de 30 escolas dos nove municípios do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Ibaiti disputam a fase macrorregional. O prefeito Luiz Henrique Germano abriu oficialmente a fase regional, dando as boas vindas aos esportistas da região. A chefe do NRE, professora Leila Cândido também parabenizou os professores e equipe técnica pelo empenho na realização da fase regional dos JEPS, destacando o empenho e compromisso da Prefeitura de Siqueira Campos com o esporte.

Também participaram da solenidade de abertura dos JEPS o representando o governador e a Casa Civil do Governo do Paraná, Juarez Francisco Leal, o Daio, e Donizete Gôngora Rubim, chefe do Escritório Regional do Instituto Paranaense de Ciência do Esporte (IPCE), com sede em Cornélio Procópio.

Alunos da Guarda Mirim de Siqueira Campos também participaram da solenidade de abertura, com apresentações e entrada dos pavilhões. Alunos da Escola de Educação Especial Antônio Paulo de Souza emocionaram o público, ao apresentar a dança contemporânea Medo do Medo, que retrata a questão da síndrome do pânico e outras enfermidades que mantém o indivíduo aprisionado em seus próprios medos. A apresentação foi vencedora do Festival Nacional das APAES.

A estudante Isadora Bassani carregou a tocha e acendeu a pira, iniciando os embates esportivos em Siqueira Campos. Já o estudante Gabriel Santos da Silva fez o juramento do atleta, em nome de todos os competidores.

Os Jogos Escolares do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, com apoio da Prefeitura de Siqueira Campos. O governador Ratinho Júnior, por meio de nota, falou acerca da 66ª edição dos JEPS. Para ele, tanta longevidade deixa uma marca indelével no esporte paranaense.

“Milhões de crianças tiveram seu caráter, habilidades e talentos forjados por essa verdadeira instituição em prol da boa formação e da prosperidade organizada pelo Governo do Estado em parceria com os nossos municípios”, destaca o governador do Paraná. O secretário da Educação e do Esporte, Renato Feder, também falou a respeito dos JEPS. Para ele, não é apenas dentro das disputas que os objetivos dos Jogos Escolares são alcançados.

“Há o Centro de Convivência e toda a relação que se cria entre esses jovens de cidades, colégios e realidades distintas. Isso gera integração entre todos os membros da comunidade escolar. Afinal, a escola, inclusive em sua vertente esportiva, deve ser espaço de múltiplos desenvolvimentos e atividades”, declara.

Já o diretor-presidente da Esporte Paraná, Hélio Wirbiski lembra que são cerca de 100 mil pessoas envolvidas ao longo de todo o ano, passando por fases regionais até as disputas das finais, onde os campeões estaduais são revelados. “Milhares de jovens que certamente, tendo essa instituição sexagenária como padrão, se tornarão melhores cidadãos. Afinal, o esporte, independente da modalidade escolhida, aliado à educação forja uma sociedade mais igualitária, responsável e em prol do bem comum e da prosperidade para todos”, afirma do diretor-presidente do IPCE.

A fase macrorregional dos JEPS será disputada em Assaí, entre os dias 25 e 30 de junho. Disputam a vaga para a fase final os campeões da fase regional dos NREs de Cornélio Procópio, Ibaiti, Jacarezinho e Wenceslau Braz.

Classificam-se campeão e vice, de cada modalidade e categoria, para a fase final, que será disputada em Apucarana, entre os dias 12 e 20 de julho (para atletas entre 12 e 14 anos) e em Foz do Iguaçu, entre os dias 2 e 8 de agosto (para atletas entre 15 e 17 anos.

