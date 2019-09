JEPs: Tomazina e Jaboti são campeões no masculino

Disputados em Japira

O Colégio Estadual Carlos Gomes, de Tomazina, e o Colégio Estadual Júlia Wanderley, de Jaboti, são campeões da fase regional de Japira dos Jogos Escolares do Paraná Bom de Bola, respectivamente nas categorias 15 – 17 e 12 – 14 anos.

Os classificados para a fase macrorregional foram definidos no domingo.

Na categoria 12 – 14 anos, todos os três primeiros colocados decidiram medalhas nos pênaltis.

Colégio Estadual Carlos Gomes, de Tomazina: campeão categoria 15 – 17 anos

A Escola Estadual Francisco Oliveira, de Tomazina e o Colégio Estadual Júlio Farah, de Ibaiti entraram em campo para decidir medalha de bronze. No primeiro tempo, nenhuma das duas equipes balançou as redes. Já na etapa final, com o jogo equilibrado, as duas equipes terminaram a partida empatadas em 1 X 1 e a decisão do terceiro lugar teve de seguir para os pênaltis. Ibaiti marcou três vezes, contra apenas uma da equipe de Tomazina, que deixou a competição sem por a medalha no peito.

Também nos pênaltis foi a decisão do primeiro lugar do masculino 12 – 14 anos. O Colégio Estadual Coronel Joaquim Oliveira, de Japira decidiu a vaga para a macrorregional contra o rival de Jaboti, do Colégio Estadual Júlia Wanderley.

As duas equipes mantiveram um jogo equilibrado e saíram de campo ao término da partida sem marcar gols. Nos pênaltis, o Colégio Estadual Júlia Wanderley marcou quatro vezes, contra apenas duas dos anfitriões. Com isso, a equipe de Jaboti é bicampeã da fase regional dos JEPS Bom de Bola e terminou a competição com medalha de ouro e a vaga garantida para disputar a macrorregional.

Colégio Estadual Júlia Wanderley, de Jaboti: campeão categoria 12 – 14 anos