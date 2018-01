Jesus do Posto é figura querida e exemplar em Santo Antônio da Platina

É caixa e frentista do Auto Posto Jardim

Jesus Aparecido Jesus (fotos) está completando 34 anos como trabalhador em postos de combustíveis em Santo Antônio da Platina. Querido por toda a comunidade, é sempre prestativo, honesto e eficiente, sendo popular e atencioso com todos.

Ele tem 54 anos, é casado com Claudete, com qual possui um casal de filhos, Tamires, de 17 anos, e Lucas, 23.

Desde menino já trabalhava. Aos 17 como limpador de ônibus na empresa Princesa do Norte, onde depois foi bilheteiro.

Na sequência, na DAMISA (Destilaria de Alcool Major Infante S.A.) em serviços gerais e no posto(fechado depois) Cinco Estrelas, que era localizado na rua Vinte e Quatro de Maio, perto da JK Artes Gráficas.

Passou pelo Posto Platinense e atualmente é caixa e frentista do Auto Posto Jardim, na esquina das ruas Marechal Deodoro com Marechal Floriano.

Sempre sorridente e disposto, agradece a Deus pela família, trabalho e saúde e lembra que, nestas mais de 30 décadas, nunca foi assaltado, “só isso já é uma benção”, afirma.