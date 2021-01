Principal disputa de motocross estilo livre do país acontece neste domingo, em Atibaia (SP), com transmissão ao vivo pela TV Globo

Gilmar “Joaninha” Flores está pronto para representar a Pro Tork na sétima edição do Duelo de Motos – a principal disputa de motocross estilo livre do país. O evento acontece neste domingo, dia 17 de janeiro, em Atibaia (SP), com transmissão ao vivo no programa Esporte Espetacular, da TV Globo.

Uma nova pista em formato oval foi montada aos pés da Pedra Grande, um dos principais pontos turísticos da cidade, de onde partem voos de asa delta. Ela é composta por cinco saltos com características e distâncias distintas. O maior desafio será a rampa posicionada com 27 metros, seis a mais que as convencionais.

No sábado os pilotos passarão por uma etapa classificatória, sendo distribuídos em um sistema de chaves com base em seus resultados, seguindo para a fase final da competição no domingo, no sistema mata-mata. Cinco juízes serão responsáveis por avaliar um dos seguintes critérios: variedade, execução, uso da pista, energia e estilo.

Joaninha se mostra animado. “É um tipo de circuito que eu gosto muito, costumo me sair bem. Mas o nível dos participantes é altíssimo, todos dispostos a fazerem as melhores manobras, então, tudo pode acontecer. Sigo tranquilo, comprometido em buscar um bom resultado”, afirma.

Conheça os pilotos que disputarão o Duelo de Motos:

Gilmar Flores – Joaninha – Brasil (Pro Tork)

Robertt Fire – Brasil – (Pro Tork)

Diego Djamdjian – Brasil

Fred Kyrilos – Brasil

Javier Villegas – Chile

Jeff Campacci- Brasil

Pedro Nougalli- Brasil

Marcelo Simões – Brasil

Otavio Pelegrino – Tatá – Brasil

Tatá Melo – Brasil

Confira o perfil de Joaninha:

Nome: Gilmar Flores

Apelido: Joaninha (como trabalhava na oficina do Besouro e sendo pequeno – tem 1,68m – foi chamado de Joaninha)

Idade: 40 anos

Data de nascimento: 14/09/1980

Cidade natal: Iguatemi (MS)

Onde mora e treina: Sinop (MT)

Início da carreira: 2003

Principais conquistas:

– Hexacampeão da Copa Brasil

– Campeão do Desafio Internacional de Motocross Estilo Livre

– 7º lugar no Red Bull X-Fighters, no México, em 2007

– 8º lugar no Red Bull X-Fighters, no RJ, em 2008 (primeiro brasileiro a ir para segunda fase)

– 6º lugar no X Games Brasil, em 2008.

Os pilotos da Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.