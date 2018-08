João Arruda, Eliana, Requião e Nelton domingo em Santo Antônio da Platina

Anúncio foi feito hoje por Chico da Princesa

O ex-deputado federal por quatro mandatos Chico da Princesa (PDT) esteve no npdiario na tarde desta segunda-feira, dia 13, e anunciou a vinda dos candidatos a governador João Arruda(MDB), vice-governadora Professora Eliana Cortez (MDB) e senadores Roberto Requião(MDB) e Nelton Friedrich(PDT) no Norte Pioneiro. O evento político será domingo, dia 19, às 15 horas no Boliche Fest, em Santo Antônio da Platina.

A reunião deverá contar com centenas de simpatizantes, entre os quais prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e lideranças da região.

No dia primeiro de setembro(um sábado) o grupo visitará Jacarezinho às 19 horas em local a ser definido.

Chico é candidato a deputado estadual e está otimista.O pedetista apregoa votos em postulantes do NP, “temos que valorizar mais quem trabalha e investe aqui, chega de apoiar candidatos de Cascavel, Ponta Grossa ou Curitiba, que não têm compromissos com a nossa gente”, assinalou.

Ele está numa chapa com 102 concorrentes (PDT, PCdo B e Solidariedade) a vagas na Assembleia Legislativa.Os estudos indicam que, para cada vaga entre as 54 em disputas serão necessários 90 mil votos, dentro da proporcional.Assim,segundo projeta, essa aliança tende a conseguir mais de 400 mil sufrágios, elegendo entre quatro a cinco deputados.Chico,que coordena a campanha majoritária na região, espera estar entre os vitoriosos.