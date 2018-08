João Arruda lança campanha no Norte Pioneiro amanhã

Às 15 horas em Santo Antônio da Platina

O candidato ao governo do Paraná João Arruda (MDB) iniciou neste sábado, dia 18, uma série de encontros de lançamento da chapa. O primeiro compromisso foi em Curitiba, na Sociedade Urca.

Em seguida, Arruda segue pelo interior do estado totalizando 15 eventos até 1º de setembro. Com isso, o postulante ao governo espera demonstrar seu compromisso político com as diferentes regiões do estado.

Arruda estará acompanhado da candidata a vice-governadora, a professora Eliana Cortez, dos candidatos ao Senado Roberto Requião e Nelton Friedrich, além de candidatos a deputado das regiões, lideranças comunitárias, representantes de entidades e demais setores organizados.

Em Mandaguari, o lançamento ocorre no Clube Recreativo (Rua Manoel Antunes Pereira, 615), a partir das 16h30. À noite, o candidato e sua comitiva seguem para Paranavaí. O encontro ocorre no CTG (Rua General João Batista Lopes, 01) a partir das 20 horas.

Londrina, Santo Antonio da Platina e Ponta Grossa – Neste domingo, 19, Arruda estará em Londrina, a partir das 10 horas, O evento ocorre na Rua Ana Neris, 300, em frente à Câmara Municipal. Em seguida, a comitiva segue para Santo Antonio da Platina. A partir das 15h, o encontro com apoiadores, simpatizantes e correligionários será realizado no Boliche Fest (foto) na Avenida Frei Guilherme Maria, 1033.

Campos Gerais -Em Ponta Grossa, o lançamento ocorre no Buffet Janines (A. Carlos Cavalcanti, 1800) a partir das 18h. Após o evento, o candidato retorna para Curitiba.(Fotos: Eduardo Matysiak).