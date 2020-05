João Lopes morreu hoje; Assembleia presta homenagem (vídeos)

Cantor nasceu em Califórnia (cidade perto de Apucarana)

Os deputados aprovaram na sessão desta segunda-feira, 18, requerimento com votos de pesar pelo falecimento do músico e compositor João Lopes, o “Bicho do Paraná”.

O requerimento dos deputados Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e Luiz Fernando Guerra (PSL) foi apoiado pelos demais deputados. “João Lopes ficou conhecido nos anos 80, quando o banco Bamerindus passou a utilizar Bicho do Paraná em propagandas que destacavam paranaenses de sucesso. A propaganda mostrava paranaenses com destaque em alguma área importante, como atores, esportistas, empresários e artistas”, afirmam Romanelli e Luiz Guerra no requerimento.

“A música exalta o orgulho de ser paranaense e João Lopes a compôs após tentativa frustrada de fazer sucesso no Rio de Janeiro. Nos anúncios, a música era pano de fundo para textos e imagens que homenageavam personalidades como, por exemplo, atriz Sônia Braga, que é de Maringá: Sônia Braga, bicho do Paraná”, completam.

Durante a sessão, o deputado Arilson Chiorato (PT) solicitou ao presidente Ademar Traiano (PSDB) que o voto de pesar fosse expedido pela Assembleia Legislativa. Chiorato lembrou que o músico nasceu na cidade de Califórnia e “promoveu a música símbolo do Paraná, um patrimônio cultural e musical do nosso estado”.

O presidente Traiano disse que todos os deputados enviam voto de condolência à família e que João Lopes “foi uma pessoa que marcou época no nosso estado do Paraná pela sua música. Levando o nome do Paraná para todo o país”.

O músico João Lopes faleceu nesta segunda-feira, aos 69 anos, em Curitiba. Ele estava fazendo tratamento de câncer de pulmão.



Sucesso – O cantor, por duas oportunidades, participou de programas na TV Assembleia. Na estreia do programa Política & Viola, cantou alguns de seus sucessos, como a canção ‘Bicho do Paraná’, composta por ele e que exalta o orgulho de ser paranaense. Em 2019, em uma de suas últimas entrevistas, participou do programa Assembleia no Ar, quando contou um pouco sobre sua trajetória na música e a forma como ouviu pela primeira vez a música ‘Bicho no Paraná’ em uma campanha publicitária.